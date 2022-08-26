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العراق يعلن استكمال نقل جثامين 3 من رعاياه قضوا بحادث سير في تركيا

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-26T17:41:20+0000
العراق يعلن استكمال نقل جثامين 3 من رعاياه قضوا بحادث سير في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، استكمال نقل جثامين 3 عراقيين قضوا بحادث سير في تركيا.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد القنصليّ المرسل من سفارة جُمهُوريَّة العراق في أنقرة استكمل الإجراءات الخاصة بنقل جثامين ثلاثة من العراقيين الذي قضوا إثر حادث سير في مدينة مرمريس التركيَّة، على متن رحلة الخطوط الجوية العراقيَّة المُتوجهة من أنطاليا إلى بغداد اليوم".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الخميس، عن إرسال وفد لمتابعة إجراءات نقل جثث 6 سياح متوفين بحادث في تركيا إلى العراق.

وكانت الوزارة قد أعلنت، الأربعاء، عن "وفاة خمسة عراقيين بحادث سير بتركيا، فيما أكدت أنها تعمل على تسهيل إجراءات نقلهم إلى العراق".

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