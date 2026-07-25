العراق يعلن استقبال أكثر من 1.27 مليون وافد منذ مطلع محرم

شفق نيوز- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم السبت، استقبال أكثر من 1.27 مليون وافد منذ مطلع شهر محرم.

وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن إجمالي الوافدين الى العراق منذ الواحد من محرم ولغاية يوم أمس بلغ مليون و273 ألف و758 وافداً.

وأضاف أن "ذلك يأتي في إطار الزيارات الدينية واستمرار انسيابية حركة الدخول عبر المنافذ الحدودية كافة، وفق الخطط والإجراءات الأمنية والخدمية المعتمدة".

وتشهد محافظة كربلاء سنوياً توافد ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه لإحياء ذكرى عاشوراء وزيارة الأربعين، الخاصة بالإمام الحسين، وسط إجراءات أمنية وخدمية واسعة.