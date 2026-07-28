العراق يعلن ارتفاع عدد الزائرين الوافدين للأربعينية إلى أكثر من 2.1 مليون

شفق نيوز- بغداد

أعلن المقر المسيطر لزيارة أربعينية الإمام الحسين، يوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الزائرين الوافدين إلى العراق منذ الأول من شهر محرم إلى أكثر من 2.1 مليون زائر، مع استمرار تدفق الوافدين عبر المنافذ الحدودية.

وذكر المقر، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن عدد الزائرين الوافدين إلى العراق بلغ 2,139,186 زائراً حتى ليلة أمس، مؤكداً استمرار التنسيق الأمني والخدمي لمتابعة حركة الزائرين وضمان انسيابية دخولهم وتنقلهم.

وأضاف أن الجهات الأمنية والخدمية تواصل تنفيذ خططها الميدانية عبر المنافذ الحدودية والمحاور الرئيسة، بما يواكب الأعداد المتزايدة للوافدين لإحياء زيارة الأربعين.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، أول أمس الأحد، أن عدد الزائرين الوافدين إلى العراق منذ الأول من شهر محرم بلغ 1,500,977 زائراً من مختلف دول العالم، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى أكثر من 2.1 مليون زائر مع استمرار تدفق الوافدين.

وتشهد محافظة كربلاء سنوياً توافد ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين، وسط إجراءات أمنية وخدمية واسعة.