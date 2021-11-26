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العراق يعلن اتمام إجلاء 1,038 من الحدود البيلاروسية البولندية

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-26T05:35:30+0000
العراق يعلن اتمام إجلاء 1,038 من الحدود البيلاروسية البولندية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية عن وصول 608 مواطن عراقي الى البلاد من العالقين بين الحدود البيلاروسية البولندية.

وبين مدير عام الشركة عباس عمران أنه بتوجيه مباشر من قبل وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي تم تخصيص طائرتين واسعة البدن نفذت رحلة الإجلاء بنجاح من مطار مينسك الى مطاري أربيل وبغداد بعد استحصال الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والبيلاروسية.

يذكر أن الخطوط الجوية العراقية كانت قد نفذت رحلة إستثنائية في الثامن عشر من الشهر الجاري أجلت من خلالها (430) مواطن عراقي من بيلاروسيا ليصل عدد الذين تم إجلائهم بعد وصول رحلتي اليوم الى ( 1,038 ) مواطن.

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