العراق يعلق رحلاته الجوية مع الهند

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، تعليق تسيير الرحلات الجوية من وإلى جمهورية الهند اعتبارا من اليوم الثلاثاء 27 - 4 - 2021 وحتى إشعار آخر بعد تفشي المتحور الهندي لفيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قرار إلغاء الرحلات جاء بناءً على التعليمات التي أصدرها مجلس الوزراء/ سلطة الطيران المدني العراقي والتي نصت على تعليق جميع الرحلات المباشرة من وإلى الهند بسبب خطورة الموقف الوبائي، وللحد من انتقال عدوى الفيروس إلى العراق.

وافاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، في وقت سابق من اليوم، بتسجيل المحافظة أول إصابة على مستوى العراق بفيروس كورونا "الهندي".

وتواجه الهند "تفشيا كارثيا" للوباء أغرق مستشفياتها ومحارق الجثث التي باتت تعمل بكامل طاقتها، حيث سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تزويدها بأجهزة تنفس ومعدات تطعيم الاثنين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الطبية في المحافظة سجلت إصابة مواطن من اهالي قضاء الشطرة عاد خلال الأيام الماضية من دولة الهند، وبعد ثلاثة أيام من عودته ظهرت عليه أعراض الفيروس الهندي المتحور القاتل".

وبين، أن "الأوكسجين هبط لدى المصاب إلى نسبة 30% خلال الساعات الماضية وهي نسبة ضيئلة جدا"، مؤكدا أن "فريقا طبيا خاصا يراقب حالة المصاب، ويعمل حاليا على حجر جميع الملامسين له خلال فترة الـ3 ايام".

وخلال الأيام الماضية تنامى الخوف من سلالة اسمها "بي 1.617" (B.1.617)، تم اكتشافها غرب الهند في أكتوبر/تشرين الأول. وتعد "متحورة مزدوجة"؛ لأنها تحمل طفرتين مقلقتين على مستوى بروتين السنبلة "الشوكة" (spike) لفيروس كورونا المستجد -واسمه العلمي سارس كوف-2- وهو نتوء على غلافه يتيح له الالتصاق بالخلايا البشرية.

تثير هذه الخصائص مخاوف من أن تكون لدى المتحورة "مقاومة" أشد للقاحات الحالية ضد فيروس كورونا، والتي طُورت للتعرف على بروتين شوكة سلالات سابقة من الفيروس؛ لكن لم يثبت هذا في الوقت الحالي.