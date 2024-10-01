العراق ولبنان والاردن يعلق الرحلات الجوية بالتزامن مع القصف الإيراني على إسرائيل

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، تعليق حركة الملاحة الجوية بالتزامن مع القصف الإيراني على إسرائيل.

واعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي عن إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات العراقية بشكل مؤقت، حفاظا على سلامة المسافرين في ظل التوتر الأمني الإقليمي.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، بسبب التوترات الإقليمية تم ايقاف الملاحة الجوية العراقية الى اشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية.

وأضاف البيان، ان الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت إخلاء الاجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بشكل تدريجي، من اجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين الى مطارات العراق و كذلك الطائرات التي تعبر اجواءنا.

ونوه البيان، بأن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اوقفت جميع رحلاتها بشكلٍ مؤقت، لأسباب إحترازية، الى اشعار اخر، حفاظا على سلامة المسافرين.

وفي السياق، قررت لبنان والاردن، أيضا تعليق حركة الملاحة الجوية في البلدين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن بدء ضرب أهداف عسكرية مهمة في قلب اسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال كل من إسماعيل هنية، وحسن نصر الله، ونيلفوروشان.