العراق يعلق جميع الانشطة الرياضية لمواجهة فيروس كورونا

شفق نيوز/ قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، يوم الاثنين، تعليق جميع الانشطة الرياضية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة في إشعار مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، عن تعليق جميع الانشطة الرياضية بمختلف أشكالها للحد من تفشي فيروس كورونا.

وكانت اللجنة العليا قد كشفت أمس الأول السبت، عن قرارات جديدة اتخذتها للحد من تفشي وباء كورونا بعد تصاعد الإصابات مجدداً في العراق.

وقررت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اعتباراً من 18 من الشهر الجاري، فرض حظر تجوال جزئي من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا، وغلق مراكز المساج والتجميل والمتنزهات لمدة اسبوعين، ومنع اقامة مجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين على المخالفين.

ووجهت بغلق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الأذان، وغلق قاعات المناسبات في 15 شباط وحتى اشعار اشعار اخر، مبينة أن التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية سيكون الكترونياً من يوم 18 شباط باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.

واستثنت اللجنة من قرار حظر التجوال كوادر الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية والإعلاميين ومحال بيع الخضار من حظر التجوال.