العراق يعلق تسيير الرحلات الجوية الى لبنان

شفق نيوز/ قررت الخطوط الجوية العراقية، يوم الأحد، تعليق تسيير الرحلات الجوية إلى لبنان جراء التطورات الامنية الحاصلة في سوريا بعد اسقاط نظام بشار الاسد من قبل الجماعات المعارضة له.

وأعلنت الخطوط الجوية في بيان اليوم، "ايقافا مؤقتا للرحلات الجوية بين بغداد وبيروت بما في ذلك الرحلات المجانية المخصصة لنقل ضيوف العراق من اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعاً الى بلدهم".

وأوضح البيان أن "هذا القرار يأتي بسبب التطورات الأمنية الراهنة في الأجواء السورية التي تُعد الممر الجوي الرئيسي لهذه الرحلات ، مع الاستمرار في مراقبة المستجدات والتنسيق مع الجهات المختصة لتقييم الوضع بشكل دوري".

كما دعا البيان، المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء إلى التواصل مع مكاتب الخطوط الجوية العراقية للحصول على مزيد من المعلومات حول الخيارات المتاحة ، بما في ذلك إعادة جدولة الرحلات أو إسترداد التذاكر من دون فرض أي غرامات.

وعبرت الخطوط الجوية العراقية عن اعتذارها لأي إزعاج قد يسببه هذا القرار، مؤكدة أن اولوياتها هي سلامة الجميع، وأنها ستواصل متابعة الأوضاع عن كثب وإعادة تشغيل الخط عند استقرار الأوضاع الأمنية.