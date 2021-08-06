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رسميا.. العراق يعلق الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-06T18:17:58+0000
رسميا.. العراق يعلق الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، الجمعة، تعليق الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا إلى إشعار آخر في خطوة تستهدف احتواء الهجرة غير الشرعية.

وقالت السلطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءً على التوجيهات الحكومية أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي عن تعليق جميع الرحلات الجوية من العراق إلى مينسك (بيلاروسيا ) عبر شركة الخطوط الجوية العراقية وكافة النواقل الوطنية الأخرى العاملة في البلاد إلى أشعار أخر".

وأضافت أنه "سيتم السماح بتنفيذ رحلات لإعادة المواطنين العراقيين من بيلاروسيا شرط مغادرة الطائرات من العراق بدون مسافرين".

وكان الاتحاد الأوروبي قد اشتكى مؤخراً من أن المواطنين العراقيين الذين يسافرون من مطار بغداد الدولى بيلاروسيا يتسللون من هناك إلى ليتوانيا المجاورة.

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