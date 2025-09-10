العراق يعطي إيران ضوءاً أخضر لإعادة فتح معبر "جيلات"

شفق نيوز- إيلام

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الأربعاء، حصولها على موافقة رسمية وخطية من محافظ ميسان العراقي، وبدعم من سفيري البلدين، لإعادة فتح معبر "جيلات" الدولي بعد استكمال جميع البنى التحتية اللازمة من الجانب الإيراني.

ونقلت وكالة "إيرنا" الرسمية، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن النائب في مجلس الشورى الإسلامي وممثل أهالي جنوب محافظة إيلام، أسد الله جراغي، قوله إن معبر جيلات كان مطلباً قديماً لأهالي مدينة دهلران وجنوب المحافظة، وقد تم طرحه منذ سنوات في إطار الجولات الميدانية والمفاوضات المشتركة مع الجانب العراقي.

وأكد أن الظروف باتت مهيأة الآن لإعادة فتحه بشكل رسمي.

وأضاف جراغي أن محافظة إيلام تشترك بحدود يبلغ طولها 420 كيلومتراً مع العراق، وأن موقع جيلات يتمتع بأهمية استراتيجية لقربه من الحقول النفطية والمناطق الزراعية، فضلاً عن اتصاله السريع بالطرق العراقية.

وأوضح أن الزيارتين الأخيرتين لمحافظة ميسان شهدتا لقاءات مباشرة مع المحافظ والمسؤولين المحليين، انتهت إلى موافقة مكتوبة من الجانبين على المضي بإجراءات فتح المنفذ.

وأشار البرلماني الإيراني إلى أن المشروع يحظى بدعم مباشر من سفير إيران في بغداد وسفير العراق في طهران، مؤكداً أن جميع المرافق الجمركية والطرق المؤدية وحرس الحدود باتت جاهزة على الجانب الإيراني.

وبحسب التقرير، فقد تقرر أن يرفع الجانب العراقي رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء لطرح الموضوع على اللجان الحكومية المختصة، فيما ستخاطب وزارة الداخلية الإيرانية رسمياً بالرد على تلك الرسالة تمهيداً للبدء بالتشغيل.

ويبعد معبر جيلات أقل من 40 كيلومتراً عن مركز قضاء دهلران، وتعد إعادة فتحه خطوة محورية لتنشيط التجارة الحدودية والتبادلات الزراعية، وتعزيز الروابط الثقافية، إضافة إلى خلق فرص عمل وزيادة صادرات النفط والمنتجات الأخرى.

وتؤكد السلطات أن هذه الحدود قادرة على أن تصبح من أهم ممرات النقل الدولية بين إيران والعراق.

ترجمة: وكالة شفق نيوز