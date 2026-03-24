العراق يعطل دوام المدارس والجامعات والمعاهد بسبب سوء الأحوال الجوية

وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية كافة بجميع المحافظات العراقية لليومين المقبلين.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في إشعار مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن السوداني وجّه بتعطيل الدوام الرسمي لطلبة المدارس والجامعات والمعاهد، الأربعاء (اليوم) وغداً الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومساء الثلاثاء وجّه وزير التربية أحمد الأسدي، المديريات العامة للتربية في جميع المحافظات بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس، بسبب الحالة الجوية، مؤكداً على أن يتم تعويض الأيام وما تبقى من المنهج الدراسي خلال أيام السبت اللاحقة، بحسب بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز.

وكانت الحكومات المحلية في محافظات كركوك، وديالى، وواسط، وذي قار، ونينوى، وميسان، وبابل، والأنبار، قررت تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات ليوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشهد الأجواء العراقية منذ أيام عدة انخفاضاً في درجات الحرارة وأمطاراً غزيرة تسببت بسيول في العديد من المحافظات وأضراراً مادية بالبنى التحتية كما أدت إلى عزل بعض القرى والمناطق.