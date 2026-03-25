العراق يعطل الدوام غداً الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة ليوم غد الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الأمانة العامة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه مساء اليوم، بتعطيل الدوام الرسمي لجميع المؤسسات الرسمية باستثناء الخدمية منها، ليوم غد، الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية".

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قد أعلنت مساء اليوم، تأثر البلاد بحالة جوية غير مستقرة نتيجة منخفض جوي سطحي مصحوب بكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، متوقعةً تصاعد حدّة التقلبات خلال الساعات المقبلة.

وذكرت الهيئة في تقرير ورد لوكالة شفق نيوز، أن ذروة تأثير الحالة الجوية تبدأ من ليل الأربعاء وتستمر حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة، مشيرةً إلى أن أغلب مدن البلاد ستشهد هطول زخات مطر رعدية متفاوتة الشدة، تكون غزيرة على فترات في مناطق وسط وجنوب العراق، وتترافق مع نشاط للبرق والرعد.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد وجه ليل الثلاثاء/ الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية كافة بجميع المحافظات العراقية ليومي الأربعاء والخميس.