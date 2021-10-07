سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يعطل الدوام الرسمي يومي الأحد والاثنين المقبلين

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-07T13:29:46+0000
العراق يعطل الدوام الرسمي يومي الأحد والاثنين المقبلين

شفق نيوز/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم الخميس تعطيل الدوام الرسمي يَومَي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل.

وقالت الامانة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه استناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تَقرّر ما يأتي: تعطيل الدوام الرسمي، ليومَي، الأحد والإثنين، المُوافقَيْنِ للعاشر والحادي عشر من تشرين الأول الجاري سنة 2021؛ تزامنا مع موعد إجراء الانتخابات، ولفسح المجال أمام المفوضيّة العُليا المستقلة للانتخابات؛ لاستكمال الإجراءات اللوجستيّة لعملية الاقتراع.

ووجّه البيان بالتنسيق بين الوزارات والدوائر الأمنيّة، والخدميّة، والصحيّة، وبين الجهات المعنية بعملية الاقتراع، لدعم العمليّة الانتخابيّة.

related

وزير التربية يعلن اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية

Date: 2021-06-16 10:56:50
وزير التربية يعلن اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية

المتحدث باسم الكاظمي: الحظر تجريبي وقد يمدد أكثر

Date: 2021-02-16 10:38:22
المتحدث باسم الكاظمي: الحظر تجريبي وقد يمدد أكثر

وزير الصحة العراقي: حظر التجوال قلل إصابات كورونا بنسبة ٤٠٪

Date: 2021-03-07 12:03:19
وزير الصحة العراقي: حظر التجوال قلل إصابات كورونا بنسبة ٤٠٪

الصحة العالمية تحذر العراق ودولاً أخرى من "عواقب كارثية"

Date: 2021-07-14 18:45:41
الصحة العالمية تحذر العراق ودولاً أخرى من "عواقب كارثية"

كربلاء تغلق حدودها أمام الزوار لمدة أسبوع

Date: 2020-03-05 20:50:14
كربلاء تغلق حدودها أمام الزوار لمدة أسبوع

وضع عائلة عراقية بالحجر الصحي بعد قدومها من ايران والصين

Date: 2020-02-20 12:16:45
وضع عائلة عراقية بالحجر الصحي بعد قدومها من ايران والصين

الصحة العراقية تعلق الدوام بأي مؤسسة تعليمية تظهر بها 5 اصابات بكورونا

Date: 2020-12-08 08:43:03
الصحة العراقية تعلق الدوام بأي مؤسسة تعليمية تظهر بها 5 اصابات بكورونا

كورونا يواصل الصعود بالعراق.. 12 وفاة وأكثر من 3500 إصابة

Date: 2021-02-17 12:57:20
كورونا يواصل الصعود بالعراق.. 12 وفاة وأكثر من 3500 إصابة