العراق يعطل الدوام الرسمي يومي الأحد والاثنين المقبلين

شفق نيوز/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم الخميس تعطيل الدوام الرسمي يَومَي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل.

وقالت الامانة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه استناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تَقرّر ما يأتي: تعطيل الدوام الرسمي، ليومَي، الأحد والإثنين، المُوافقَيْنِ للعاشر والحادي عشر من تشرين الأول الجاري سنة 2021؛ تزامنا مع موعد إجراء الانتخابات، ولفسح المجال أمام المفوضيّة العُليا المستقلة للانتخابات؛ لاستكمال الإجراءات اللوجستيّة لعملية الاقتراع.

ووجّه البيان بالتنسيق بين الوزارات والدوائر الأمنيّة، والخدميّة، والصحيّة، وبين الجهات المعنية بعملية الاقتراع، لدعم العمليّة الانتخابيّة.