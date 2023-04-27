العراق يعطل الدوام الرسمي يوم الاثنين بمناسبة عيد العمال

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الإثنين الأول من آيار المقبل تزامناً مع عيد العمال العالمي.

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن مكتبه الاعلامي وورد الى وكالة شفق نيوز.

ويوافق الأول من أيار، اليوم العالمي للعمال، وهي مناسبة يحتفل بها عمال العالم، ويطالبون من خلالها بحقوقهم.

وبدأت قصة عيد العمال العالمي من استراليا، حيث بدأ العمال بالخروج في تظاهرات يوم 21 نيسان سنة 1856 للمطالبة بتحديد 8 ساعات في اليوم للعمل، وتوالت بعدها التظاهرات في كل عام من ذلك اليوم من أجل تحقيق مطلبهم هذا.

وفي يوم 1 أيار من سنة 1886 أعلن أكثر من 340 ألف أمريكي ترك العمل والبدء بالإضراب، وتعرضت احتجاجات العمال إلى هجوم قوات الشرطة يوم 4 أيار في مدينة هايماركت، مما أدى إلى فقدان العديد من العمال لحياتهم.

وفي سنة 1889 عقد مؤتمر العمال العالمي، وحضر في هذا المؤتمر 400 مندوباً، وصدر قرار بتحديد 8 ساعات في اليوم للعمل.

ووافق المؤتمر على مقترح ممثل عمال مدينة بوردو الفرنسية لافيغنه بتحديد يوم 1 أيار كيوم عالمي للعمال، وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ سنة 1890 وحتى يومنا هذا.

وأصبح هذا اليوم جزءاً من ثقافة جميع بلدان العالم.