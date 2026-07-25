العراق يعطل الدوام الرسمي يومي 3 و4 آب بمناسبة الأربعينية

شفق نيوز- بغداد

قرر مجلس الوزراء العراقي، مساء السبت، تعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 3 و4 آب 2026، بمناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التي عقدت مساء اليوم السبت، برئاسة رئيس المجلس علي فالح الزيدي.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).