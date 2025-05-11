الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي يومين في بغداد

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة ومؤسساتها يومين في نهاية الاسبوع الجاري ومطلع الاسبوع المقبل بالتزامن مع انعقاد القمة العربية في العاصمة بغداد.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم، تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة في بغداد يومي الخميس الموافق 15 أيار، والأحد الموافق 18 أيار الجاري، باستثناء وزارة التربية والدوائر التابعة لها، يكون يوم الأحد دواماً رسمياً.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية ببغداد، في 17 من الشهر الجاري، وسط استعدادات عراقية كبيرة، على مستوى الأمن والخدمات.

هذا وقررت اللجنة الدائمة للامتحانات في وزارة التربية اجراء تعديل على جدول امتحانات الدراسة الابتدائية الدور الأول، نظرا لتزامن موعد انعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد مع الامتحانات وكما موضح في الادنى: