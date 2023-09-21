العراق يعطل الدوام الرسمي يوما واحدا

شفق نيوز/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل.

وقالت الامانة في بيان اليوم، إنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي، يوم الأربعاء، الموافق، لـ 2023/9/27، في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، تزامناً مع ذكرى ولادة النبي محمد .

وبحسب تقويم 2023 ، فهناك عطلة في الإقليم والعراق كافة وذلك بمناسبة يوم المولد النبوي

ويشير التقويم إلى أن يوم الأربعاء 27 من شهر أيلول الجاري يٌصادف 12 ربيع الأول من العام 1445 هجري ستكون عطلة رسمية في الدوائر والمؤسسات الحكومة في الإقليم.

والمولد النبوي هو ذكرى سنوية تصادف يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم.

وتبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، ويكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.