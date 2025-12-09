العراق يعطل الدوام الرسمي غدا الأربعاء

شفق نيوز - بغداد

أقرّ مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء، بمناسبة الذكرى الثامنة لإعلان "النصر" على تنظيم داعش وهزيمته عسكرياً.

وعقد المجلس في وقت سابق من اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني.

يذكر أن تنظيم داعش كان قد فرض سيطرته على مناطق تُقدر بثلث مساحة العراق في اواسط عام 2014 لتشن بعدها القوات العراقية مدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية حملة عسكرية استمرت لمدة 3 سنوات والتي انتهت بهزيمة التنظيم المتشدد عسكرياً.