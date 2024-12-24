العراق يعطل الدوام الرسمي غدا الاربعاء

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بمناسبة أعياد الميلاد.

وجاء في بيان مقتضب، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء صوت على اعتبار يوم غد الأربعاء 25 كانون الأول 2024، عطلة رسمية، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وتُعتبر أعياد الميلاد المجيدة، التي تُحتفل بها في 25 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، واحدة من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية في العالم المسيحي، وترمز هذه الأعياد إلى ميلاد السيد المسيح، وتتميز بمظاهر الفرح والتأمل الروحي.

وفي العراق، تُعد أعياد الميلاد المجيدة مناسبة دينية واجتماعية هامة تحتفل بها الطوائف المسيحية، حيث تُقام الصلوات في الكنائس وسط أجواء روحانية، وتتزين المدن بالأشجار والأضواء، وتعكس الاحتفالات قيم التعايش والسلام بين مختلف مكونات المجتمع العراقي.