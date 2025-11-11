العراق يعطل الدوام الرسمي غدا الاربعاء لتسهيل عملية نقل صناديق الاقتراع

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي غداً الأربعاء لاستكمال إجراءات ما بعد الانتخابات.

وذكر مكتبه الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير "وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في دوائر الدولة والمؤسسات الرسمية كافة، باستثناء المكلفة بالواجبات المستمرة".

وأضاف أن "ذلك جاء من أجل اتاحة الفرصة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية لاستكمال متطلبات نقل صناديق الاقتراع، وكذلك إتمام إخلاء المدارس التي جرى استخدامها كمراكز انتخابية".

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.