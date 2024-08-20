العراق يعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي، يوم الأحد، الموافق للخامس والعشرين من شهر آب أغسطس الجاري، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، تزامنًا مع زيارة الأربعينية.

وذلك وفقا لما أعلنته الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان اليوم الثلاثاء.

ويحيي المسلمون الشيعة في مدينة كربلاء ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.