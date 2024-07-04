العراق يعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل بحلول رأس السنة الهجرية

شفق نيوز/ قررت الحكومة العراقية، يوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي ليوم واحد مطلع الأسبوع المقبل بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية السابعة والعشرين، المنعقدة في يوم الثلاثاء الماضي، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد، الموافق السابع من شهر تموز يوليو الجاري، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة.

وبين أن ذلك يأتي بالتزامن مع يوم الأول من المحرم الحرام رأس السنة الهجرية، استناداً إلى أحكام المادة (1/ أولاً /ب) من قانون العطلات الرسمية (12 لسنة 2024).