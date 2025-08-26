العراق يعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

شفق نيوز - بغداد

تعطل الحكومة العراقية، يوم الخميس المقبل، الدوام الرسمي في وزاراتها ومؤسساتها ودوائرها كافة وذلك بمناسبة المولد النبوي.

والمولد النبوي هو ذكرى سنوية تصادف يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم.

وتبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، ويكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل، بمناسبة ذكرى المولد النبوي.