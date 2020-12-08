العراق يعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

شفق نيوز/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في البلاد، يوم الخميس المقبل، احتفاء بالذكرى الثالثة لتحرير المدن من تنظيم داعش الارهابي.

وذكرت الامانة في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، انه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 10 كانون الأول الجاري، لمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير أرض العراق من عصابات تنظيم داعش الإرهابي (يوم النصر).

يشار إلى ان العراق أعلن في العاشر من شهر كانون الأول 2017، الانتصار على تنظيم داعش وتحرير جميع المدن التي كان يسيطر عليها التنظيم.