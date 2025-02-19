العراق يعزز أسطوله الجوي بإنعاش طائرة جاثمة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الأربعاء، عن نجاح الخطوط الجوية في إعادة الطائرة B737-800 التي تحمل علامة التسجيل YI-ASK إلى الخدمة من جديد.

وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن عودة الطائرة جاء بعد استكمال عمليات صيانة شاملة خضعت لها في مقر الشركة، لتكون بذلك الطائرة الرابعة عشرة التي تتم إعادتها للخدمة ضمن خطة الناقل الوطني لاستعادة خدمات الطائرات الجاثمة.

ونقل البيان عن مدير عام الشركة مناف عبد المنعم عاجل، قوله إن "مراحل إعادة الطائرة شملت استبدال منظومة الهبوط (Landing Gear) واستبدال محركان بعد صيانتهما لدى شركة KLM الهولندية، بالإضافة إلى إجراء ملاكات الشركة الهندسية والفنية فحوصات دورية للطائرة من نوع A32 والفحص الثقيل نوع C4 طبق أعلى معايير السلامة الجوية".

وأشار البيان، إلى أن "المدة التي مضت على توقف الطائرة بلغت أكثر من عامين، فيما استغرقت أعمال الصيانة وإعادتها للخدمة قرابة الشهرين من العمل المكثف داخل مركز صيانة الشركة، ومن المقرر أن تدخل الطائرة جدول الرحلات التشغيلية قريباً جداً لتكمل جهود الشركة في تعزيز قدراتها التشغيلية واستكمال خطتها الرامية إلى إعادة جميع الطائرات الجاثمة إلى الخدمة بحلول نهاية عام 2025".