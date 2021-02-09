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العراق يعد أزمة كورونا "قوة قاهرة" مؤقتة لعقود التجهيز والمقاولات

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-09T07:02:12+0000
العراق يعد أزمة كورونا "قوة قاهرة" مؤقتة لعقود التجهيز والمقاولات

شفق نيوز/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق، الثلاثاء، عن توقف بعقود التجهيز والمقاولات جراء الأزمة التي تشهدها البلاد جراء وباء كورونا.

وقال حيدر مجيد المتحدث باسم الأمانة في بيان، "نظراً للاستفسارات التي تصل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واقتضاءً للقرارات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أعلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بأن تعد فترة أزمة فيروس كورونا، قوة قاهرة مؤقتة لعقود التجهيز والمقاولات التي توقف تنفيذها بسبب الجائحة المذكورة (فقط) سواء كان التوقف كلياً أو جزئياً".

وأضاف "على أن يتم تقديم طلبات الشمول لما ورد آنفاً، إلى لجنة متخصصة، تؤلف برئاسة من يرشحه وزير التخطيط، وعضوية ممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية".

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