العراق يعتمد 26 حزيران "يوما للجريح العراقي"

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية باعتماد يوم السادس والعشرين من حزيران من كل عام "يومًا للجريح العراقي".

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن هذا اليوم سيحتفى خلاله بجرحى القوات الأمنية بمختلف صنوفها، ومقاتلي هيئة الحشد الشعبي، ومتطوعي العشائر، والبيشمركة، والمدنيين.

وأكد التوجيه، الصادر اليوم الاثنين، أن هذا اليوم يأتي استذكاراً للبطولات التي قدمها الجرحى في مواجهة الأعمال الإرهابية، وتكريماً لشجاعتهم وتضحياتهم في سبيل أمن واستقرار البلاد.