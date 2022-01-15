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العراق يعتمد أول مستحضر حيوي إيراني

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-15T12:38:53+0000
العراق يعتمد أول مستحضر حيوي إيراني

شفق نيوز/ أعلنت "شركة رازي" الايرانية لانتاج اللقاحات والأمصال الطبية، تسجيل أحد مستحضراتها المتمثل في مصل مضاد للدغات الأفاعي والعقارب، واعتماده من قبل السلطات العراقية، وفقا لوكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن وكيل صادرات المستحضرات الحيوية بشركة رازي "فخرالدين رحماني" قوله ، ان المصل المضاد للدغات الأفاعي والعقارب، شكل اول مستحضر حيوي ايراني الصنع يتم اعتماده من قبل وزارة الصحة العراقية.

وأضاف، ان الخطوة الاولى في هذا السياق، انجزت عبر تسجيل موقع شركة "رازي" الايرانية لدى الصحة العراقية؛ وبما الزم في المرحلة التالية الحصول على اعتماد لمنتجات الشركة واستصدار التصاريح اللازمة لتوريدها الى هذا البلد.

وتابع رحماني، بالقول ان شركة "رازي" لن تكتفي بهذا الانجاز الذي تم في العراق باعتباره البلد المستهدف الرئيسي لمتسحضراتها الحيوية، وانما شرعت في خطوات تسويقية اخرى تشمل كلا من بريطانيا وقطر والمانيا واذربيجان.

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