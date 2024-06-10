العراق يعتمد مواصفات جديدة في استيراد السيارات

شفق نيوز/ وافق المجلس الوزاري للاقتصاد، يوم الاثنين، على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اعتماد المواصفات العراقية والخليجية عند استيراد السيارات، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين ومستخدمي المركبات والطرق.

جاء ذلك، خلال رئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، الجلسة السابعة عشر للمجلس الوزاري للإقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية ورئيس هيئة الاوراق المالية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستضاف المجلس رئيس ونائب رئيس ديوان الرقابة المالية ومدير عام الدائرة القانونية في الديون لدراسة وتقييم عقود المشاركة بين القطاع العام والخاص وبيان الجدوى الاقتصادية من استمرارها او انهائها.

واستعرض رئيس الديوان، تلك العقود والتي انقسمت بين عقود مهمة وتعود بالنفع على ميزانية الدولة وبين عقود انتفت الجدوى الاقتصادية لها وقرر المجلس استكمال النقاشات بحضور ممثلي الوزارات المعنية من اجل حسم هذا الملف المهم .

كما قرر المجلس، الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اعتماد المواصفات العراقية والخليجية او الاعلى عند استيراد المركبات حفاظا على ارواح وسلامة المواطنين ومستخدمي المركبات والطرق.

وناقش المجلس تحديد مساهمة رأس المال الاجنبي في المصارف العراقية، وانسجاماً مع السياسة العامة للدولة في دعم القطاع المصرفي العراقي والأجنبي والاستثمارات الخارجية في العراق قرر المجلس دعم استقلالية البنك المركزي العراقي في رسم السياسة النقدية وحسب قوانينه وتعليماته النافذة.