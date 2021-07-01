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العراق يعتمد "بطاقة التلقيح" بدلاً من فحص PCR للمسافرين اعتباراً من هذا التاريخ

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-01T07:57:20+0000
العراق يعتمد "بطاقة التلقيح" بدلاً من فحص PCR للمسافرين اعتباراً من هذا التاريخ

شفق نيوز/ كشف مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، اليوم الخميس، عن اعتماد العراق لـ"بطاقة التلقيح" بدلاً عن فحص PCR للمسافرين المغادرين والعائدين بدءاً للبلاد اعتباراً من شهر تشرين الأول المقبل.

وقال الديوان، لوكالة شفق نيوز، انه "في الجلسة المرقمة (22) لمجلس الوزراء، في 8 حزيران، اقر اعتماد "بطاقة التلقيح" بدلاً عن فحص الـ PCR".

وبين ان "البطاقة التي تمنح للشخص الملقح، هي داخلة ضمن (نظام حاسبة)، وسيكون هناك نظام خاص، بالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية"، مبيناً أن "أي شخص يقدم بطاقة التلقيح، يتم تدقيقها في الحاسبة قبل السفر للتأكد منها".

وأضاف ان "هناك بعض الدول، تطلب فحص PCR للمسافرين وأن هناك دولا تريد فقط بطاقة التلقيح، ونحن لا نستطيع إجبار تلك الدول على صيغة ما دون أخرى، فالدول التي تطلب فحص PCR للمسافرين، فعليهم النزول عند رغبتها حتى ان كان يمتلك بطاقة التلقيح".

وتابع جهاد بالقول إن "قرار مجلس الوزراء، ذكر أن اعتماد بطاقة التلقيح مع تنفيذ متطلبات الدول المراد المسافر إليها".

وقررت الحكومة العراقية، مطلع شهر حزيران الماضي، فرض لقاح كورونا على الموظفين والهيئات التدريسية في الجامعات والمدارس والطلبة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، في محاولة للحث على تلقي اللقاحات. 

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