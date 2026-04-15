العراق يعتمد التفويج البري "فقط" لموسم الحج هذا العام

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية سامي المسعودي، اليوم الأربعاء، أن موسم الحج المقبل سيكون عبر التفويج البري "فقط"، مشيراً إلى استكمال العراق جميع المتطلبات الخاصة بالموسم.

وقال المسعودي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، إن "موسم الحج هذا العام سيكون برياً"، مبيناً أن "العراق أكمل جميع متطلبات الحج للموسم المقبل".

وأضاف أن "الالتزام بالتفويج البري سيكون وفق جدول ستقدمه هيئة الحج"، داعياً "مديري القوافل إلى تثقيف الحجاج بشأن الطعام والشراب والجوانب الصحية".

وأشار إلى أن "الهيئة وضعت خدمات إضافية وتحسينات في الخدمات المقدمة سيتم الإعلان عنها لاحقاً".

وأوضح أن "الحاج العراقي يستطيع التوجه إلى الديار المقدسة من دون أن يحمل فلساً واحداً".

وأكد أن "رفع الصور داخل الحرم المكي أمر ممنوع ومرفوض"، مشدداً على "ضرورة أن يكون الموسم عبادياً بعيداً عن الخطابات الطائفية والسياسية".