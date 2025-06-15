الداخلية العراقية: اعتقال 660 شخصاً تلاعبوا بأسعار الغذاء وسعر الصرف

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية العراقية، يوم الأحد، بالقاء القبض على أكثر من 600 شخص بتهمة استغلال الصراع القائم في المنطقة ورفع أسعار المواد الغذائية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في الاسواق المحلية بالبلاد.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان اليوم، إن وزارة الداخلية تشرع بحملة كبرى لمتابعة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية ومن يروج الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في محاولة لاستغلال الظروف التي تمر بها المنطقة.

وأضاف أن مفارز مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من إلقاء القبض على 660 متهما بهذا الإطار.