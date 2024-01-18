العراق يعتزم إطلاق رخصة تقنية الجيل الخامس في البلاد

شفق نيوز/ تعتزم الحكومة العراقية، إطلاق رخصة تقنية الجيل الخامس للشبكات الخلوية ذات النطاق العريض في مجال الاتصالات، حسبما أعلنته وزير الاتصالات هيام الياسري اليوم الخميس.

جاء ذلك في كلمة لها خلال مشاركتها باجتماع الدورة الـ27 لمجلس وزراء العرب للاتصالات.

وقالت الياسري، في الكلمة إن العراق يسعى اليوم لاستثمار موقعه الجغرافي المتميز ليكون ممراً اقليمياَ هاماً يربط دول المنطقة بأوروبا عن طريق تركيا شمالاً وعن طريق سوريا والأردن غربا .

وأضافت "باشرنا بالخطط اللازمة لجعل العراق hub لامرار الاتصالات الدولية الترانزيت في المنطقة نظراً لكون العراق هو الممر البري الاقصر انطلاقاً من الخليج العربي .

كما دعت الوزير جميع الشركات والهيئات الراغبة بإقامة تعاقدات استثمارية مع العراق لتحقيق هذه الأهداف.

وأشارت الياسري إلى أن موافقة الحكومة العراقية حصلت على إدخال رخصة مشغل جوال رابعة للعراق، وجار العمل على استكمال إجراءاتها التعاقدية بتقنية الجيل الخامس .

ومضت بالقول: نسعى وبجهود حثيثة ومتسارعة في العراق للمضي قدماً بإجراءات التحول الرقمي و الأتمتة الشاملة، مضيفة اننا في اللمسات الاخيرة لاطلاق مشروع التوقيع الالكتروني في العراق.

وأكدت أنه "بدأنا بتنفيذ مشاريع توسعة عديدة لشبكة البنى التحتية الاتصالاتية المتمثلة بشبكة واسعة من الالياف الضوئية ممتدة في ارجاء العراق كافة".

وتابعت القول "بناء مراكز بيانات تجارية متقدمة فضلاً عن انشاء بدالة الانترنت Ixp وهناك نية لزيادة اعدادها، منوهة الى تهيئة متطلبات رخصة الجيل الخامس والوصول باسعار خدمة الإنترنت الى أدنى الحدود الممكنة .