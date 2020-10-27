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العراق يطيح بمبتز فتاة سورية تسكن الأردن

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-27T08:16:33+0000
العراق يطيح بمبتز فتاة سورية تسكن الأردن

شفق نيوز/ تمكنت الشرطة المجتمعية في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، من ضبط أحد الأشخاص المتورطين بعمليات ابتزاز فتاة سورية تسكن الأدرن، وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت على خلفية ورود معلومات للشرطة المجتمعية عن حالة الابتزاز عبر مصادر ومعارف الفتاة، الأمر الذي دعا المجتمعية للقيام بعمليات بحث وتحر، أدت إلى الوصول إلى الشخص المبتز، ومواجهته بالأدلة، التي اعترف على إثرها بجريمته."

واوضح البيان انه "تبين من مجريات التحقيق أن طرفي القضية (الشاب العراقي والفتاة السورية) يمارسان عمليات الابتزاز والتشهير المتبادل فيما بينهما، وكل يهدد الآخر بنشر خصوصياته."

وتابع البيان "وعليه أجبرت الشرطة المجتمعية المبتز بحذف كل ما يتعلق بالفتاة، كما طالبت الجهة الوسيطة مع الفتاة بمسح المحتوى الخاص بالشاب العراقي، وأخذ التعهدات منهما بعدم تكرار فعلتهما وإلا سيعرضان نفسيهما للمساءلة القانونية".

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