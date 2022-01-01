العراق يطور مادة تدخل في تصنيع عظام الإنسان (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلنت الشركـة العامـة لمُعـدات الإتصـالات والقُـدرة في وزارة الصناعة والمعادن يوم السبت حصولها علـى بـراءة إختـراع فـي تحضيـر تطعيمـات العظـم الصناعـي الهيدروكسيباتيـت النانـوي.

وذكرت في بيان اليوم، أن هذه التطعيمات يتم تحضيرها "من صدف البحر مُنفرداً أو الممزوج بالذهب من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بجهود علمية كبيرة وتجارُب مُختبرية مُتواصلة وبالتعاون بين مصنع الكندي التابع للشركة وأساتذة كُلية طب الاسنان في جامعة الموصـل" .

وأوضح أن البراءة تهدف إلى تحضير مادة الهيدروكسيباتيت النانوي وهي مادة طبية تُستخدم لتعويض الفقد الحاصل في عظام جسم الإنسان ومنها عظام الوجه والفكين والجُمجمة في خطوات عمل تضمنت تحضير مادة الهيدروكسي ابتايت من صدف البحر وتحويلها إلى النانو هيدروكسي ابتايت وإجراء الفحوصات الفيزيائية والكيمياوية والبايولوجية على المادة ومن ثُمَ مزجها مع الذهب لزيادة فعاليتها في تعويض الفقد الحاصل في العظام.

ووفقا لبيان الشركة "قد أثبتت التجارُب فعالية هذهِ المادة وكذلك الكُلفة المادية المُناسبة قياساً بكُلفة المادة المُستوردة ما سيوفر عُملة صعبة للبلد إذ تُعد هذهِ البراءة من الإنجازات الإبداعية الناتجة عن التعاون بين الجانب الأكاديمي والصناعي والتي ستُسهم في تطوير القُدرات الصناعية الوطنيـة".