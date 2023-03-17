العراق يطمئن سكانه بشأن الهزات الأرضية: بعيدة عن أي مخاطر

شفق نيوز/ طمأنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، المحافظات التي تعرضت لهزات ارتدادية بعدم وجود أي مخاطر للنشاط الزلزالي وهي حركة طبيعية لتحرير طاقة الأرض.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظات عدة بدءا من إقليم كوردستان مروراً بنينوى وكركوك وديالى شهدت هزات (ارتدادية) وهي بالأصح علميا هزات لاحقة، عقب النشاط الزلزالي في المناطق الإيرانية والتركية، بسبب وقوع العراق ضمن نطاق زاكروس الزالزالي الممتد من شمالي تركيا وصولاً إلى شمال شرقي إيران".

وأضاف، أن "الشعور بالهزات اللاحقة متفاوت ولم يرق إلى مستوى إلحاق أي ضرر أو خسائر تذكر، وهو ظاهرة طبيعية لتحرير الطاقة وإعادة نشاط التربة عقب الزلازل"، مشيراً إلى أن "المناطق الممتدة من ديالى إلى إقليم كوردستان على طول الشريط الحدودي مع تركيا وإيران، تشهد بشكل مستمر هزات أرضية تبلغ نحو 3 إلى 4 على مقياس ريختر، وغالباً ما يكون الاستشعار بها قليل".

وأوضح، الجابري أن "الهزات اللاحقة أمس، وأقربها في محافظة حلبجة، ناجمة عن وقوع زلزال على بعد 22 كم شرقاً باتجاه الحدود الإيرانية"، مؤكداً أن "شبكة الرصد الزلزالي حددت مناطق النشاط الزلزالي على مدار الساعة، ولا مخاطر من أي هزات في البلاد".

وكان قسم الرصد الزلزالي بوزارة النقل، قد أعلن أمس الخميس، تسجيل هزة أرضية بقوة (5) درجات على مقياس ريختر، قرب الحدود العراقية الإيرانية، وقال إن سكان عدد من المحافظات في إقليم كوردستان وصولا إلى بغداد شعروا بها، مما تسبب بحالة ذعر لدى الأهالي.