العراق يطلق أولى رحلات الإغاثة الجوية لعام 2026 إلى غزة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية، يوم الاثنين، إطلاق أولى رحلات الإغاثة لعام 2026 إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرحلة الأولى لعام 2026 لطائرات القوة الجوية العراقية انطلقت صباح اليوم، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية العسكرية باتجاه مطار العريش العسكري في جمهورية مصر العربية، حاملةً الوجبة الأولى من المساعدات الغذائية المخصصة لقطاع غزة".

وأضاف أن "كمية المساعدات المرسلة بلغت (18) طنًا، نُقلت على متن طائرة (C-130)، ليجري إيصالها إلى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري، وبالتنسيق الكامل مع الهلال الأحمر العراقي، ضمن إطار التعاون الإنساني المشترك بين الجانبين".

ولفت البيان، إلى أن "هذه الحملة تأتي امتدادًا للحملات الإنسانية السابقة التي نفّذها العراق، والتي شملت إرسال مساعدات غذائية وطبية وإنسانية، تأكيدًا على الدور العراقي الثابت في مساندة الشعوب المتضررة، وترسيخ قيم التضامن الإنساني والمسؤولية الأخلاقية تجاه القضايا العادلة".

يشار إلى أن حكومة العراقية، قدمت تبرعا ماليا بقيمة 25 مليون دولار لدعم الأعمال والبرامج الإنسانية، إضافة إلى الوقود والمساعدات والاحتياجات الإنسانية المباشرة التي يقدمها الهلال الأحمر العراقي للشعب الفلسطيني.