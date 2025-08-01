العراق يطلق مشروع منظومة الاتصالات الموحدة لخدمة زائري العتبات المقدسة

شفق نيوز- النجف

افتتحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، يوم الجمعة، مشروع منظومة الاتصالات الموحدة في مرقد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة النجف.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الافتتاح جاء ذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وأضاف البيان، أن "هذا يعد المشروع الأول من نوعه في العراق إذ يدمج جميع شركات الاتصالات العاملة ضمن منظومة واحدة تغطي كامل مساحة الصحن التي تتجاوز 270 ألف متر مربع موزعة على خمسة طوابق".

وأشار إلى أن "المشروع يعتمد على بنية تحتية متطورة تضم أكثر من 350 نقطة اتصال وبعمق يصل إلى 14 متراً تحت الأرض، ما يتيح للنظام استيعاب أكثر من 100 ألف مستخدم متزامن دون انقطاع أو تداخل في الخدمة".

من جانبها، قالت الياسري، في كلمة لها خلال حفل الافتتاح، إن "الوزارة حرصت على توفير سعات إنترنت مجانية خلال موسم الزيارة الأربعينية بدءاً من المنافذ الحدودية ومروراً بطرق مسير الزائرين وفي جميع العتبات في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء، فضلاً عن دعم وزارة الداخلية وهيئة الحشد الشعبي بشعيرات ضوئية وخدمات الإنترنت المجانية لمتابعة الكاميرات وتأمين الاتصالات".

وأوضحت أن "الوزارة قدمت التسهيلات لشركات الموبايل العراقية ونظيراتها الإيرانية في جميع المنافذ الحدودية"، مؤكدة "إصدار مجموعة من الطوابع البريدية التي توثق واقعة الطف وأحداث زيارة الأربعين لإيصالها كرسالة تجوب العالم بأسره".