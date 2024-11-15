العراق يطلق مشروع بناء القدرات للإجراءات المناخية على مستوى المحافظات

شفق نيوز/ اطلق العراق مشروع بناء القدرات نحو نهج شامل للإجراءات المناخية على مستوى المحافظات.

وقال مدير التغيرات المناخية في وزارة البيئة يوسف مؤيد في بيان اليوم الجمعة، انه بتمويل من شركة المساهمات الوطنية NDCP وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP.

وأضاف أن العراق اطلق خلال أعمال مؤتمر الاطراف التاسع والعشرين للتغيرات المناخية COP29 مشروع ( بناء القدرات نحو نهج شامل للإجراءات المناخية على مستوى المحافظات ).

وتابع مؤيد القول ان المشروع هو جزء من جهد أوسع لتسريع تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً NDC للعراق بموجب اتفاقية باريس.

ويهدف المشروع إلى بناء قدرات الجهات المعنية الرئيسية في 15 محافظة عراقية واقليم كوردستان، بما في ذلك صانعي القرار في الحكومات المحلية، ومجالس المحافظات، والمؤسسات الحكومية في المحافظات ذات العلاقة بعمل التغيرات المناخية.

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء الماضي في كلمة ألقاها خلال قمة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 في أذربيجان، بأن التغير المناخي تسبب بنزوح مجتمعات تراثية تاريخية في العراق، واصفا تلك التغيرات بأنها باتت ملموسة في البلاد.

ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، ولا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.