العراق يطلق طابعاً بريدياً تخليداً لتشييع خامنئي في النجف وكربلاء

شفق نيوز - بغداد

أصدر وزير الاتصالات العراقي، مصطفى سند، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بإطلاق طابع بريدي بمناسبة التشييع الذي شهده العراق لجثمان المرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي.

يأتي هذا تزامناً مع انطلاق مراسم تشييع جثمان خامنئي في مدينة النجف، بمشاركة شعبية ورسمية واسعة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لمواكبة الحدث.

ووصلت جثامين علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته إلى مطار النجف الدولي، بعد وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، مساء أمس الثلاثاء، للمشاركة في مراسم التشييع.

وبعد انتهاء التشييع في النجف، بحسب المصادر، سيتم نقل الجثامين بواسطة رتل عسكري إلى مدينة كربلاء، لتشييعها من تقاطع "سيد جودة"، ثم شارع المحافظة (تقاطع المحكمة)، باتجاه مرقد الإمام الحسين، ومن ثم مرقد أخيه أبي العباس.

ووجّه ورئيس مجلس الوزراء الزيدي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة يوم غد الأربعاء، تزامناً مع مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي.