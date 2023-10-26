العراق يتحرك لإطلاق رخصة الهاتف النقال للجيل الخامس لينضم إلى أكثر من 50 دولة

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، يوم الخميس، أن الحكومة الاتحادية وافقت على إطلاق رخصة الهاتف النقال للجيل الخامس ليكون العراق ضمن عشرات الدول المتقدمة في هذا المجال.

وقالت الياسري خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى الوزارة وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بدعم ومتابعة وتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تم استكمال إعداد الدراسات الاستشارية التفصيلية من الجدوى والسوق والتصاميم الفنية وغيرها من المتطلبات لإطلاق رخصة الشركة الوطنية للهاتف النقال"، مبينا أنه "في الأسبوع الماضي وافق على إطلاق رخصة الهاتف".

وأضافت أن الرخصة ستكون بتقنية الجيل الخامس، ويكون العراق من أوائل دول العالم التي يستخدم هذا الجيل، والآن 54 دولة هي من أدخلت الجيل الخامس، ومن ضمنها العراق".

كما أشارت الوزيرة، إلى أن "الرخصة ستكون لشركة السلام العامة احدى شركات الوزارة، وبعد ذلك البدء بإجراءات التعاقد مع المشغل العالم من الشركات العالمية الكبيرة لإنشاء الشبكة وتشغيلها وفق التقنية الجيل الخامس، وبعدها تأسست شركة رخصة الوطنية تكون مساهمة إيرادها يرجع إلى العراقيين، وستكون بعض الصناديق تشارك ايضا في الشركة مثل صندوق تقاعد الموظفين وصندوق الضمان الاجتماعي ستكون لهم حصص وأسهم في الشركة".

ومضت بالقول إنه "سيتم عرض أسهم الشركة ما لا يقل عن 10% للمواطنين لغرض الشراء، وهي ستكون مساهمة بها العديد الشرائح المجتمع"، منوهة إلى أنه "تم استكمال التصاميم والمباشرة بإجراءات التعاقد واختيار المشغل العالمي من الشركات الرصينة التفعيل تقنية الجيل الخامس".

و بخصوص "شبكة الأرياف" الضوئية، قالت الياسري، إن "هناك تلكؤاً كبيراً في مشاريع الشبكة، ولكن بعد تسلم وزارة الاتصالات لتلك المشاريع تمت زيادة نسبة الانجاز في المشاريع خلال السنة الاولى من عمر الحكومة، وتم انجاز مد مليون خط الى منازل المواطنين، وبعد اكتمال العدد الكافي سيتم تفعيل خدمة الهاتف الأرضي"، مشيرة إلى أن "هذه الخطوط توفر خدمة الانترنت، وبعد اكتمال العدد الكافي يتم تفعيل خدمة الهاتف الارضي".

وأكدت أن "هناك مشكلة الابراج وخدمة (واي فاي) وبسبب احتكار إحدى الشركات، وهي شركة (ايرث لنك) وإحتكارها للسوق ما زلنا نحاول ايجاد حلول وحل المشكلة"، معتبرة أن "العملية ليست سهلة أننا نجد معارضة كبيرة من قبل بعض الجهات المتنفذة التي تحاول اعاقة جهود الوزارة بشأن مشكلة الابراج و الـ(واي فاي)، نحن لن نستسلم وسنحل مشكلة الاحتكار في سوق الانترنت في العراق".