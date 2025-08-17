العراق يطلق خطة في 2026 لخفض معدلات الفقر

شفق نيوز – بغداد

أكدت وزارة التخطيط، يوم الاحد، تسجيلها تراجعا ملحوظا في معدلات الفقر في العراق، مبينة أن نسب الفقر المتعدد الأبعاد والفقر المادي شهدت انخفاضاً خلال الفترة الأخيرة.

وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة الفقر متعدد الأبعاد في العراق كانت 14%، ونزلت إلى أقل من 11%، فيما تراجعت نسبة الفقر المادي إلى أقل من 17%"، مردفا بالقول إن "النسب تختلف بين محافظة وأخرى".

وأضاف أن "وزارة التخطيط أدخلت جزءاً من تمويلات الموازنة العامة بما يتعلق بنسب الفقر على مدى السنوات القادمة"، موضحاً أن "الفقر المتعدد يرتبط بعوامل التربية والصحة والسكن وغيرها".

كما أشار حماد إلى أنه "اعتباراً من السنة المقبلة، ستقوم وزارة التخطيط بإرسال إشارات إلى الوزارات والمحافظات، وكذلك إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، لتوجيه مسار العمل في القطاعين العام والخاص".

وأكد أن "الوزارة ستوجه أيضاً إشارات إلى المحافظين لمعرفة أماكن الفقر المتعدد، وتحديد مواقع بناء المدارس والمراكز الصحية وتوفير الخدمات في المحافظات".

وأعلن وزير التخطيط محمد تميم، في نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، عن إطلاق تقرير "دليل الفقر متعدد الأبعاد الوطني"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن نسبة الفقر انخفضت من 11.3% إلى 10.8% .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، بشأن إطلاق تقرير دليل الفقر متعدد الأبعاد الوطني، والذي أُنجز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما أكد الوزير، أن "إعداد هذا التقرير جاء استناداً إلى نتائج المسح الاجتماعي للأسر، والذي شكّل أحد الركائز الأساسية لبناء دليل الفقر في العراق".

وأضاف أن "التقرير سيسهم بشكل مباشر في تشخيص الحاجات الأساسية وأوضاع المواطنين في المحافظات"، مشيرا إلى أن "نسبة الفقر في البلاد انخفضت من 11.3% إلى 10.8%، واستمر الانخفاض بشكل تدريجي".

وكشف الوزير، عن "توجه الوزارة لإطلاق دليل الفقر متعدد الأبعاد الخاص بالمرأة"، لافتا إلى أن "العراق يُعد من أوائل دول العالم التي تطلق تقريراً وطنياً للفقر، كما سيتم إعداد دليل جديد خاص بفقر الطفل استناداً إلى نتائج التعداد العام".