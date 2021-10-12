العراق يطلق حملة لمساعدة مرضى التهاب "مزمن وخطير"

شفق نيوز/ انطلقت في العراق، اليوم الثلاثاء، حملة توعية على المستوى الوطني تحت شعار "حرر الألم وأطلق الأمل"، لمساعدة مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، ممن لا يحظون بالتشخيص المناسب بسبب نقص الوعي بالمرض.

وتبنت الحملة رابطة صحة العظام والمفاصل العراقية، وفق بيان صدر عنها وورد إلى وكالة شفق نيوز، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب المفاصل، بهدف زيادة الوعي حول هذا المرض والأمراض والالتهابات المناعية الذاتية الأخرى في العراق، بما يساعد على تقليل أعداد المرضى ومساعدتهم على فهم ظروفهم ودعمهم.

وأوضحت أن القائمين على المبادرة يتطلعون إلى تسليط الضوء على أعراض هذه الأمراض، ونشر الإحصاءات والحقائق الطبية والعلاجات وإتاحتها للشعب العراقي، حيث يعاني الكثيرون أمراضاً مرتبطة بالتهاب المفاصل، ويواجهون آلاماً مبرحة بسبب تأخر علاجهم.

تجدر الإشارة إلى أن الطب الحديث حقق قفزة نوعية في توفير العلاجات الفعالة في حالة التزام المرضى بمتابعة أحوالهم مع الأطباء.

وفق ذلك قال أستاذ أمراض الروماتيزم بكلية الطب في جامعة بغداد الدكتور نزار عبد اللطيف جاسم، إن "التهاب المفاصل الروماتويدي يعد اضطراباً التهابياً مزمناً يصيب بطانة المفاصل، ما يؤدي إلى ظهور ورم مؤلم يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تآكل العظام وتشوه المفاصل. وتوجد أعداد كبيرة من المصابين بالمرض في العراق يصل عددهم إلى 300 ألف مريض"، مبينا أن "بعض المرضى يعانون مشاكل نقص التشخيص أو التشخيص الخاطئ بسبب نقص الوعي بالمرض، ونأمل من خلال مبادرة (حرر الألم وأطلق الأمل) زيادة الوعي إزاء أهمية الكشف المبكر عن الأمراض الروماتيزمية، لاسيما وأنها توفر أيضاً فرصة للزيارة والمناقشة مع المتخصصين في هذا المجال. وفضلاً عن ذلك، فإننا نشجع على إطلاق المناقشات العامة حول أعراض هذه الأمراض، كوسيلة لنشر الوعي".

ومن أهم المحاور التي تقوم عليها الحملة، تشجيع النقاش والحوار بين الأطباء ومرضى التهاب المفاصل الروماتويدي أو الأمراض الروماتيزمية الأخرى، نظراً لخطورتها والحاجة إلى الخبرات المتخصصة لتشخيصها وعلاجها.

وستطلق رابطة صحة العظام والمفاصل العراقية حملة على قنوات التواصل الاجتماعي بعنوان "هل تعلم" والتي يمكن متابعتها من خلال هاشتاغ #حرر_الألم، وستكون موجهة للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية في البلاد.

وستشتمل الحملة ذاتها على المعلومات الطبية لتعريف المتابعين ببعض أعراض الأمراض الروماتيزمية وخلفية الإصابة بها، والأمراض التي تتشابه معها من حيث الأعراض.

كما ستكون الحملة حاضرة في مول المنصور ومول زيونة ببغداد وأيضاَ مول بصرة تايمز سكوير حيث يمكن لزوار المراكز التجارية معرفة المزيد عن الأمراض الروماتيزمية والحصول على رسم الحناء مجاناَ على اليد.