العراق يطلق حملة للحد من الهجرة غير الشرعية ويحذر سكانه من عصابات الاتجار بالبشر

شفق نيوز/ أعلنت وزير الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق يعقوب جابرو، يوم الأربعاء، اطلاق "الحملة الوطنية " للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وقالت جابرو بكلمة لها من الملتقى الدولي الاول للنزوح والهجرة الدولية، إنها استحصلت موافقة مجلس الوزراء لاطلاق " الحملة الوطنية " لمكافحة الهجرة غير الشرعية .

وجددت وزير الهجرة، دعمها للعودة الطوعية ورفضها العودة القسرية للعراقيين المتواجدين في دول المهجر، مؤكدة على ضرورة تعريف الناس بمساوئ الهجرة غير القانونية وانعكاساتها السلبية على المجتمع في جميع نواحي الحياة .

وأضافت جابرو "عملنا على إقناع المسؤولين في دول المهجر بالتعامل مع العراقيين بشكل إنساني ينطبق مع المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".

وأردفت بالقول إن، الوزارة مستمرة بالتواصل مع فئات العناية في الخارج ونستمع الى مشاكلهم ونحاول حلّها، سواء ما يتعلق بإصدار مستمسكات ثبوتية أو إنجاز المعاملات الضرورية.

وأكدت وزير الهجرة، أن العراق اليوم بحاجة الى خبرات وكفاءات أبنائه ليشاركوا في بناء البلد والنهوض به في جميع القطاعات .

وتابعت بالقول: نخشى على شبابنا من وقوعهم في يد عصابات الاتجار بالبشر أو المتاجرين بالأعضاء البشرية .