العراق يطلق حملة "كبرى" بعد فاجعة ابن الخطيب

شفق نيوز / أطلق العراق، يوم الاثنين، حملة "كبرى" لتنفيذ الكشوفات ومتابعة إجراءات الوقاية للسلامة الواجب اتباعها في مختلف مؤسسات الدولة.

جاء ذلك بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومتابعة ميدانية لوزير الداخلية عثمان الغانمي، بعد يومين من فاجعة حلت بمستشفى ابن الخطيب جنوب شرقي العاصمة بغداد.

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرين باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى اثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية الحريق أيضا.

وتشمل الحملة الكبرى، وفقا لبيان صدر عن مديرية الدفاع المدني وورد لوكالة شفق نيوز، "مؤسسات الدولة كافة والقطاع الخاص ومختلف المشاريع في البلاد".

وأعطت المديرية بحسب البيان، الاولوية في المتابعة لـ"المستشفيات والفنادق والمؤسسات المكتضة بالمواطنين، حرصاًَ على سلامتهم وتلافياً للوقوع بحوادث أخرى مشابهة لفاجعة مستشفى ابن الخطيب".

وعممت مديرية الدفاع المدني توجيهاً لمديرياتها في بغداد والمحافظات كافة، "إيلاء الموضوع أهمية استثنائية مع إشراك ضباط من المقرات من ذوي الرتب الكبيرة في هذه الحملة واستنفار كافة الامكانيات لانجاحها وتطبيقها بالشكل المطلوب".