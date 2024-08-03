العراق يطلق حملة تلقيح واسعة ضد الحمى القلاعية باستثناء إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت دائرة البيطرة في وزارة الزراعة العراقية، يوم السبت، انطلاق حملة واسعة لتلقيح وتحصين الجواميس والأبقار والأغنام والماعز في عموم المحافظات باستثناء محافظات كوردستان.

وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة الخفاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "دائرة البيطرة تعلن عن اطلاقها حملة تلقيح مجانية لتحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية"، مبينا أن "الحملة ستكون مجانية ابتداءً من 4 آب 2024 ولغاية 12 أيلول 2024 بواقع 30 يوم عمل".

ولفت الخفاجي، إلى أن "الحملة ستشمل جميع المحافظات العراقية باستثناء اقليم كوردستان وتستهدف تحصين الابقار والجاموس والاغنام والماعز بجميع الاعمار ضد مرض الحمى القلاعية"، موضحا أن "دائرته ستستنفر جميع ملاكاتها من الاطباء البيطريين في جميع المستشفيات والمستوصفات البيطرية في المحافظات لانجاز وإنجاح الحملة".

وتابع: "تم توزيع اللقاح الخاص بالتحصين ضد مرض الحمى القلاعية على جميع المستشفيات والمستوصفات البيطرية حيث تم استلام الوجبة الاولى من اللقاح بما يقارب خمسة ملايين جرعة كوجبة اولى وتليها اطلاق الوجبة الثانية بعد اتمام الفحوصات الحقلية والمختبرية بما يقارب اربعة ملايين جرعة وسيتم حصر عدد الحيوانات الملقحة بصورة دقيقة بعد اتمام الحملة عبر ملئ استمارة خاصة بالحملة".

ودعا الخفاجي، الفلاحين والمربين إلى "مساعدة الفرق البيطرية المنفذة للحملة وعدم الاحجام عن عملية التحصين لانها من مصلحتهم اولاً وللمحافظة على سلامتهم وسلامة حيواناتهم وبالتالي حفاظاً على الثروة الحيوانية كمصدر مهم من مصادر الإنتاج الغذائي والدخل القومي".