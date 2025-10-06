العراق يطلق حملة تلقيح المواطنين ضد الإنفلونزا الموسمية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، عن بدء حملة تلقيح المواطنين بلقاح الإنفلونزا الموسمية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية وعدد من المستشفيات في بغداد والمحافظات.

وقالت في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحملة تأتي ضمن جهودها الوقائية المستمرة لحماية المواطنين من الأمراض التنفسية والحدّ من معدلات الإصابة والمضاعفات الناتجة عن فيروس الإنفلونزا، مؤكدة أن دوائر الصحة في جميع المحافظات باشرت فعليًا تنفيذ البرنامج الوقائي الخاص بالتلقيح

وأشارت الصحة العراقية إلى أن اللقاح متوفر مجانًا ومتاح لجميع المواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وشدّدت الوزارة على أهمية أخذ اللقاح نظرًا لدوره في تقليل احتمالية الإصابة وشدة الأعراض والمضاعفات الخطيرة، مؤكدةً أن اللقاح آمن ومعتمد من قِبل منظمة الصحة العالمية.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى المبادرة بالتوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي اللقاح، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية العامة، مثل غسل اليدين بانتظام، وتجنب التجمعات، والمحافظة على التغذية الصحية الجيدة.