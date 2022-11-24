العراق يطلب دعماً هولندياً للتخفيف من آثار شح المياه التي تعصف بالبلاد لأربعة مواسم متتالية

شفق نيوز/ طالب وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، يوم الخميس، دولة هولندا في دعم العراق من الناحية الفنية للتخفيف من آثار شح المياه التي تعصف بالبلاد لأربعة مواسم متتالية.

وذلك خلال استقبال الوزير بمكتبه سعادة سفير مملكة هولندا لدى العراق هانس ساندي والوفد المرافق له .

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين وبما يخدم الواقع الاروائي والزراعي في البلاد.

وفقا للبيان فإنه في مستهل اللقاء قدم الوزير شرحاً موجزاً عن التحديات التي تواجه عمل الوزارة في المرحلة الحالية والمتمثلة بتأثير التغييرات المناخية وقلة الواردات المائية من دول أعالي المنبع كون العراق دولة مصب.

وبين وزير الموارد المائية أن الوزارة بحاجة إلى الدعم الفني من الجانب الهولندي للتخفيف من آثار شح المياه التي تعصف بالبلاد ولأربعة مواسم متتالية ،إضافة إلى تبادل الخبرات في الجوانب العلمية الأخرى.

وأكد وزير الموارد المائية على أهمية تطوير الملاكات العراقية والإستفادة من الخبرات الهولندية.

من جانبه عبر السفير الهولندي في بغداد إستعداد بلاده لتوسيع آفاق التعاون مع العراق لتجاوز أزمة شح المياه، داعياً إلى تفعيل مذكرات التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بتطوير ملاكات الوزارة من خلال المعهد الهولندي lHE ودعم الوزارة لمعالجة ارتفاع نسبة التراكيز الملحية في شط العرب بمحافظة البصرة.

هذا وحضر اللقاء مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة المهندس زيد حمودي حبيب وممثل وزارة الخارجية، بحسب البيان.