العراق يضع خطة للمسح الإشعاعي

شفق نيوز / أعلنت وزارة البيئة، اليوم السبت، اعداد خطة للمسح الاشعاعي في 3 محافظات و احد الأقضية في العراق، مبينة أن عملية التنفيذ ستتم خلال الشهرين المقبلين لـ"طمأنة المواطنين".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الوزير نزار ئاميدي وجه مركز الوقاية من الاشعاع بإعداد خطة للمسح الاشعاعي لثلاث محافظات وهي ذي قار ونينوى وحلبچة اضافة الى قضاء الدجيل واستخدام أفضل الامكانيات المتوفرة لدى المركز، للقيام بهذه المهمة في رسالة لطمأنة المواطنين".

‏وطالب الوزير ئاميدي أن يكون "تنفيذ هذه الخطة خلال الشهرين القادمين للحفاظ على البيئة والصحة العامة ولجعل بلدنا العزيز أمناً".

وأوضحت الوزارة انها "واللجنة الوطنية المشكلة وفق القرار الديواني 26 من عام 2021، أعلنا خلال بداية هذا العام عن أن محافظة البصرة وميسان والمثنى مدناً خالية من الإشعاع والملوثات المنبعثة من اليورانيوم المنضب الذي نتج من جراء الحروب التي شهدها البلد".

وتابعت الوزارة أن "الهيئة العربية للطاقة الذرية أشادت بالجهود العراقية لإزالة التلوث الإشعاعي في العراق"، معتبرة أن ذلك "يعد إنجازا عربياً بامتياز ووجهت شهادة تقدير للمؤسسات العراقية التي قدمت هذا الإنجاز".