العراق يضرب موعداً مع "موجة حر أولى" تتجاوز نصف درجة الغليان

شفق نيوز/ توقع متنبئ جوي، اليوم الثلاثاء، أن يشهد العراق نهاية شهر آيار الجاري ومطلع حزيران المقبل أجواء حارة تتجاوز في دجرات الحرارة نصف درجة الغليان، مشيراً في ذات الوقت الى "أجواء لطيفة" الاسبوع المقبل.

وقال المتنبئ الجوي احمد التميمي، في منشور عبر منصته على مواقع التواصل، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "اعتبارا من يوم الاحد من الاسبوع المقبل تندفع نحونا كتلة لطيفة تتسبب بإنخفاض الحرارة، ولكن ليس كثيراً، وانما تتراجع بمقدار 3 الى 4 درجات، وخصوصاً في المنطقتين الغربية والشمالية"، مبيناً أن "تأثيرها على الفرات الاوسط والجنوب سيكون ضعيفاً مع ذلك تبقى اجواءنا حارة نسبيا خلال النهار".

وفي سياق متصل، وبحسب التميمي، "تتأثر تركيا وبلاد الشام بإمتداد منخفض جوي ممطر تتفرع منه موجات علوية قصيرة تسبب ظهور سحب في السماء تتخللها بعض الركاميات واحتمال وارد لتساقط امطار شمالا وغربا تكون معتدلة في دهوك وشمال الموصل ومرتفعات اربيل والسليمانية".

اما بخصوص التوقعات البعيدة، فيتوقع التميمي، أن "تؤثر على اجواءنا كتلة ساخنة نهاية الشهر وبداية حزيران تسبب ارتفاعاً كبيراً في الحرارة، وربما تصنف كموجة حر أولى حيث ترتفع على اثرها درجات الحرارة تتجاوز فيها حاجز الـ 50 درجة مئوية جنوباً ويشمل الارتفاع كافة مدن ومناطق البلاد"، مرجاً أن "تصل الخميسينات حتى مناطق شمال بغداد وديالى".